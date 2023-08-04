يسرا تعلن وفاة حماتها.. والدة الفنان هشام سليم

أعلنت الفنانة يسرا وفاة السيدة زينب لطفي، والدة زوجها خالد صالح سليم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت “يسرا” إنا لله وإنا إليه راجعون

توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم.. تغمدها الله بواسع رحمته و ألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط ".

يسرا

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي.

وشارك في بطولته بجانب يسرا، كل من شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

