إعادة حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم

أعادت قناة الحياة إذاعة حفل الفنان مدحت صالح وريهام عبدالحكيم، والذي أقيم مساء أمس الخميس ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم الجمعة وذلك بناءً على طلب عدد من الجمهور.

وكان قد أحيا الفنان مدحت صالح، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2023، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه المتميزة، منها: «شط إسكندرية»، و«لا هتاخد إيه»، و«الله يا سيدي»، و«النور مكانه في القلوب»، إذ اختتم حفله بأغنية «ابن مصر»، وشاركته الحفل الفنانة ريهام عبدالحكيم.

وقدم كل من ريهام عبدالحكيم ومدحت صالح خلال حفل مهرجان العلمين مجموعة أغاني مميزة وجاء من بينها، أغنية «حبيبي يا عاشق» وسط هتاف وتفاعل كبير من الجمهور.

يواصل عدد من نجوم الغناء من مختلف أنحاء الوطن العربي، إحياء عدة حفلات غنائية تعد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي، والذي انطلق منذ أسابيع قليلة في منطقة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

حفلات مهرجان العلمين 2023:

وتضم حفلات مهرجان العلمين مجموعة من نجوم الغناء وهم، النجم تامر حسني، السوبر ستار راغب علامة، والفنانة اللبنانية نانسي عجرم، أنغام، والموسيقار الكبير عمر خيرت، والرابر العالمي Russ.

يستهدف مهرجان العلمين الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

