نشرة أخبار التوك شو.. أسرار جديدة عن غرق نجل حسن يوسف وإعلاميون يفتحون النار على وجدي العربي

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة أخبار بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر أخبار التوك شو على مدار اليوم.

ونسرد خلال هذا التقرير أبرز أخبار التوك خلال الساعات الأخيرة:

رد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، على تداول نتيجة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا يندرج تحت مسمى “تسريب”، لأن النتيجة معتمدة من قبل وزير التربية والتعليم، وما يتردد عن استقالة الوزير الدكتور رضا حجازي أمر غير صحيح.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناحقيقة استقالة وزير التربية والتعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

قال العالم فاروق الباز “كنت أرغب في دخول كلية الطب جامعة القاهرة ولكن مجموعي كان أقل من الالتحاق بكلية الطب وكان فقط يؤهلني لدخول كليات العلوم".

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فاروق الباز يكشف مفاجأة: كنت أرغب في دخول كلية الطب وفشلت (فيديو)



كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، عقب دفن جثمان نجله ظهر اليوم.

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الحالة الصحية لـ حسن يوسف وشمس البارودي بعد دفن ابنهما.. فيديو





تبرأت ألفت العربي، ابنة الفنان القدير عبد البديع العربي، من شقيقها الهارب وجدي العربي، قائلة إنه يأخذ مكانة بطريقة لا يستحقها ولا يتبع والدها الذي يشع نورًا وبهجة وعلم أبنائه الحب والوقار.

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ألفت العربي تتبرأ من شقيقها الهارب وجدي العربي .. شامت فى وفاة ابن حسن يوسف



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء مستمر حتى سبتمبر القادم ولكن هناك استثناء 3 محافظات من هذا القرار.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناموعد انتهاء تخفيف الأحمال .. و3 محافظات مستثناة من قطع الكهرباء



نفى اللواء أحمد هشام الخبير المروري، صحة حول ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي إلزام الدراجات الهوائية والحنطور بالترخيص وتركيب لوحات مرورية.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناحقيقة إلزام الدراجات والحنطور بالترخيص وتركيب لوحات مرورية (فيديو)



شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما عنيفا على الإخواني وجدي العربي، بعدما شمت في وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، قائلة، إنه هارب وجبان وجاهل وخسيس: "معندهوش دم ولا ولاء لبلده أو دينه.

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنارسالة نارية من بسمة وهبة لوجدي العربي: أبوك لو حي هيديك 100 قلم



استنكر الإعلامي أحمد موسى، شماتة وجدي العربي، في وفاة نجل الفنان حسن يوسف رغن صداقتهما ، قائلا: " كنت صاحبه ودخلت بيته وتشمت فيه.. الإسلام يتبرأ من وجدي العربي وأمثاله".

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناأحمد موسى يفتح النار على وجدي العربي: الإسلام بريء منه (فيديو)



كشفت الفنانة عفاف شعيب، عن رد فعل الفنانة شمس البارودي بعد وفاة نجلها غرقا، وتذكرها لحديثها مع زوجها حسن يوسف ورفضها السفر للمصيف هذا العام، حيث قالت له : “مش عايزة أروح السنة دي.. قاللي لازم أروح.. وكانت منهارة.. وبنتقوللي راح لقضاه

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هناشمس البارودي تكشف مفاجأة عن رحيل نجلها.. راح لقضاه (فيديو)



رد الدكتور أحمد كريمة على شماتة الإخوان في وفاة عبدالله حسن يوسف، قائلا: «هذا الفرق ما بين الالتزام الديني الصحيح والتدين المغشوش، ففي عام 2014 أقدمت خلية من الإخوان محل إقامتي بمركز العياط، على إحراق سيارتي الشعبية شاهين المشتراة بالتقسيط من أحد البنوك».

لمزيدٍ من التفاصيل شاهد من هنا أحمد كريمة: نجل حسن يوسف شهيد.. وشماتة الإخوان تكشف تدينهم المغشوش (فيديو)

