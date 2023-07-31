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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حقيقة إلزام الدراجات والحنطور بالترخيص وتركيب لوحات مرورية (فيديو)

الدراجات
الدراجات

نفى اللواء أحمد هشام الخبير المروري،  صحة حول ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي إلزام الدراجات الهوائية والحنطور بالترخيص وتركيب لوحات مرورية.

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ترخيص الدراجات الهوائية والحنطور  مجرد شائعات 

وقال أحمد هشام في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم مساء اليوم ، إن ما تردد حول ترخيص الدراجات الهوائية والحنطور  مجرد شائعات ".

وأضاف أحمد هشام :" ترخيص التوكتوك إجباري وأي توكتوك لا يتم ترخيصه يتم ضبطه من إدارات المرور"، متابعا:"الملصق الإلكتروني هو المرتبط بالقمر الصناعي  وليس اللوحات المعدنية،  ويمكننا من خلاله تحديد معدل الكثافات المرورية في الشوارع ويساعد في  ضبط السيارات المطلوبة جنائيا وأمنيا".

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