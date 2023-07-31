الحالة الصحية لـ حسن يوسف وشمس البارودي بعد دفن ابنهما.. فيديو

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الحالة الصحية للفنان حسن يوسف، والفنانة شمس البارودي، عقب دفن جثمان نجله ظهر اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن الحالة الصحية لـ “حسن يوسف، وشمس البارودي”، مستقرة، ولكنهما في حالة حزن شديد، وطلبا الدعاء لنجلهما، كما أنه على تواصل مستمر معهما، مؤكدًا أن النقابة لن تتخلى عنهما وستقف بجانبهما.

ولفت إلى أنه لم يتم منع الصحفيين من تصوير مراسم جنازة نجل الفنان حسن يوسف، ولكن هناك مكان مخصص للتصوير، موضحًا أن العزاء على المقابر وفقا لرغبة الفنان حسن يوسف، ويجب احترام رغبة أسرته.