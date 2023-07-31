ألفت العربي تتبرأ من شقيقها الهارب وجدي العربي .. شامت فى وفاة ابن حسن يوسف

تبرأت ألفت العربي، ابنة الفنان القدير عبد البديع العربي، من شقيقها الهارب وجدي العربي، قائلة إنه يأخذ مكانة بطريقة لا يستحقها ولا يتبع والدها الذي يشع نورًا وبهجة وعلم أبنائه الحب والوقار.

ووجهت ألفت العربي، واجب العزاء إلى حسن يوسف وزوجته شمس البارودي، منوهة إلى أن عائلتها وعائلة حسن يوسف كانتا عائلة واحدة وسكنتا في بيت واحد.

فيما بكت الإعلامية بسمة وهبة، على الهواء بسبب شماتة الإخواني الهارب وجدي العربي في وفاة عبدالله الابن الأصغر للفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة المعتزلة شمس البارودي، قائلة: "لا أستوعب أن يكون إنسان قلبه أسود بهذا الشكل من أجل المال، هؤلاء خانوا البلد"، وذلك في تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور".

زف لجنة الرضوان

من جهته قال الشيخ إبراهيم رضا، من علماء الأزهر الشريف: "هنيئا لحسن يوسف وزوجته شمس البارودي بما أعده الله لعائلته خاصة ابنه الذي زف لجنة الرضوان، ولا نقول هذا اعتباطا أو نفاقا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن من مات غريقا فهو شهيد، والشهادة أسمى درجات الإيمان وأعلى المنازل، حتى إن الله إذا أراد أن يشجع المؤمنين على الطاعة قال وهو يحفزهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".

وأضاف: "ما حدث بشرى من رسول الله لهذه الأم المكلومة ولهذا الأخ العزيز، ولا يسعنا إلا أن نقول هنيئا لكم يا آل يوسف فقد خصكم الله في هذه الليلة بشهيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من بشر بذلك، وحينما نقول إنه شهيد سنجد المنافقين في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان لا يؤمنون بالله ربا، لأنهم لو آمنوا بالله ربا لاتقوا الله عز وجل في عباد الله".