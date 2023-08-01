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الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شمس البارودي تكشف مفاجأة عن رحيل نجلها.. راح لقضاه (فيديو)

شمس البارودي ونجلها
شمس البارودي ونجلها وزوجها حسن يوسف

كشفت الفنانة عفاف شعيب،  عن رد   فعل الفنانة شمس البارودي  بعد وفاة نجلها غرقا، وتذكرها لحديثها مع زوجها حسن يوسف ورفضها السفر للمصيف هذا العام، حيث قالت له : “مش عايزة أروح السنة دي.. قاللي لازم أروح.. وكانت منهارة.. وبنتقوللي راح لقضاه”

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خالد الجندي يكشف آخر كلمات الفنان حسن يوسف لنجله أمام قبره (فيديو)

جنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي كانت مؤلمة

وأضافت  “شعيب”، خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” مساء اليوم أن  جنازة نجل حسن يوسف وشمس البارودي كانت مؤلمة، وشهدت صدمة ومشاعر مختلفة، مشيرة إلى أنه كان يسبح جيدا، وهو من نوع الشباب الهادئ المحترم، رأيته مرتين أو ثلاثة منذ مدة طويلة.

وتابعت عفاف شعيب: " كلام الحاج حسن يوسف، أن ابنه نزل الساعة 12 ظهرا أول أمس، وغاب لفترة طويلة، وبحثوا عنه كثيرا، ثم أبلغنا الشرطة الساعة 3.30 فجرا، ووجدوا الجثة عائمة على سطح المياه.

وتابعت: “كان فيه تحذيرات طول اليوم، ودي الحتة اللي تعباهم نفسيا، والموج كان عالي، وأعتقد إنه نزل رغم التحذيرات، وده كان قضاء الله”.

وأشارت  إلى أن عبد الله حسن يوسف، لم يكن متزوجا، ورافض للزواج، لكن والدته كانت تعد له شقته، واقتربت من الانتهاء من تجهيزها، لافتة إلى أن الراحل أخبر والدته منذ 3 أيام،  برغبته في الزواج، وأن تختار له هي العروس، بقولها: “شمس البارودي قعدت تقول: عروستك في الجنة يا عبد الله، كان سندي، وأكتر أبنائي وفاء”.

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