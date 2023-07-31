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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رسالة نارية من بسمة وهبة لوجدي العربي: أبوك لو حي هيديك 100 قلم

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجوما عنيفا على الإخواني وجدي العربي، بعدما شمت في وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، قائلة، إنه هارب وجبان وجاهل وخسيس: "معندهوش دم ولا ولاء لبلده أو دينه، وأخته قالت عليه إنه كان يحصل على مبالغ مالية ضخمة وكلنا نعلم مصدر هذا الدعم".

وأضافت "وهبة"، في تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "كيف تتكلم عن الموت والابتلاء وأنت دولة الظلم والابتلاء، هل نسيت بأنك من جعلت تنفصل عن زوجها؟! هل أنت ابن آدم؟! الله يعاقبك، أنت ظالم وجاحد دون أن تعلم وهذا عقاب من الله، كما أنك لا تدري ما تفعل". 

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"القاسية قلوبهم".. وجدي العربي يشمت في وفاة نجل حسن يوسف

وتابعت: "أبوك كان رجلا محترما وهو الحاج عبدالبديع العربي، رجل سيرته العطرة، ولو كان عايش كان اداك 100 قلم على وشك بسبب حالة الاستنكار والخيانة ضد بلدك وجهلك بالدين يا جاهل". 

وأكدت: "من لا يبتليه الله، عليه أن يبحث عن الشيء الخاطئ في علاقته بالله عز وجل، تفقه في الدين يا جاهل، أنت تفهم الدين بشكل خاطئ، لأنه على قدر محبة الله فإنه يبتلي الإنسان". 

وأشارت، إلى أن الله عز وجل يبتلي الإنسانَ وهو يعلم أن هذا الابتلاء الذي يبتليه به يمكنه تحمله ويعلم أن حسن يوسف وشمس البارودي سيتحملا هذا البلاء.

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