حقيقة استقالة وزير التربية والتعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية العامة.. فيديو

رد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، على تداول نتيجة الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها لا يندرج تحت مسمى “تسريب”، لأن النتيجة معتمدة من قبل وزير التربية والتعليم، وما يتردد عن استقالة الوزير الدكتور رضا حجازي أمر غير صحيح.

وقال رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه إذا تم تداول نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها من قبل الوزير تكون “مسربة”، وهذا الأمر يختلف عن ما حدث فجر اليوم ونشر نتائج الثانوية العامة.

وتابع: امتحانات الثانوية العامة هذا العام لم تشهد أي تسريب لامتحانات المواد المختلفة قبل بداية اللجنة، ولكن ما حدث كان غش إلكتروني، حيث كان يقوم الطالب بتصوير أسئلة الامتحانات ونشرها على مواقع التواصل.

وأوضح رفعت فياض، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، تعد أعدل نتيجة في المجاميع خلال الـ3 سنوات الماضية، ونسبة النجاح هذا العام تعد الأعلى.

وأفاد: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بالكليات أقل من العام الماضي، موضحًا أنه نتيجة والشهادات ستكون متاحة في المدارس غدا، وبعد مرور 72 ساعة سيتم إعلان شرائح الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالجامعات 2023.