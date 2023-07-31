عاجل
للناجحات في الثانوية العامة.. طرق اختيار ملابس الجامعة لحظات أليمة بين حسن يوسف وجثمان ابنه (صور) اكتشاف فيروس جديد على هيئة حيوانات.. أسرار العالم الخفي من الكوكب ظهور صادم لحسن يوسف وشمس البارودي لحظة توديع ابنهما لمثواه الأخير (شاهد) حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الإثنين 31 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعد قليل.. انطلاق مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

الزمالك
الزمالك

 تترقب جماهير نادى الزمالك انطلاق صافرة مباراة الأبيض أمام الشباب السعودي، التى ستجمع الفريقين بعد قليل، بالجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة العربية.

 

txt

كأس الملك.. تشكيل الشباب السعودي الرسمي أمام الزمالك في البطولة العربية

txt

"البطولة العربية" زيزو وبنزيما الأفضل في الجولة الأولى.. وغياب رونالدو

txt

بنزيما يقود إتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية على حساب الصفاقسي

txt

البطولة العربية..التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والصفاقسي

 

 وتنطلق صافرة أحداث مباراة الشباب السعودي ونظيره الزمالك في السادسة مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

 

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الشباب السعودي:

 

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

 

في خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

 

في الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

 

 ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم  وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار"  ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر   وناصر منسي.

 

تشكيل الشباب السعودي لمباراة الزمالك فى البطولة العربية: 

 

نتائج الجولة الأولى للزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية: 

  استعاد الشباب السعودي خدمات ثنائي الفريق حسان تمبكتي وحسين الصبياني، بعد التعافى من الإصابة التى لحقت بهما فى الجولة الأولى من البطولة التى انتهت بالتعادل بدون أهداف.

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 ـ صفر فى الجولة الأولى التى جمعتهما ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات بالبطولة العربية.

مواد متعلقة

كأس الملك.. تشكيل الشباب السعودي الرسمي أمام الزمالك في البطولة العربية

"البطولة العربية" زيزو وبنزيما الأفضل في الجولة الأولى.. وغياب رونالدو

بنزيما يقود إتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية على حساب الصفاقسي

البطولة العربية..التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والصفاقسي

السد يسقط الهلال بثلاثية..والزعيم يقترب من توديع البطولة العربية

تشكيل الصفاقسي لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية
الجريدة الورقية