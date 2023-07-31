بعد قليل.. انطلاق مباراة الزمالك والشباب السعودي في البطولة العربية

تترقب جماهير نادى الزمالك انطلاق صافرة مباراة الأبيض أمام الشباب السعودي، التى ستجمع الفريقين بعد قليل، بالجولة الثانية بدور المجموعات بالبطولة العربية.

وتنطلق صافرة أحداث مباراة الشباب السعودي ونظيره الزمالك في السادسة مساء اليوم الإثنين باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الشباب السعودي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبدالغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر.

في خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

في الهجوم: محمود عبدالرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد نديم وعمر جابر وحسام عبد المجيد وأحمد زكي ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر وناصر منسي.

تشكيل الشباب السعودي لمباراة الزمالك فى البطولة العربية:

نتائج الجولة الأولى للزمالك والشباب السعودي بالبطولة العربية:

استعاد الشباب السعودي خدمات ثنائي الفريق حسان تمبكتي وحسين الصبياني، بعد التعافى من الإصابة التى لحقت بهما فى الجولة الأولى من البطولة التى انتهت بالتعادل بدون أهداف.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بنتيجة 4 ـ صفر فى الجولة الأولى التى جمعتهما ضمن منافسات مرحلة دور المجموعات بالبطولة العربية.