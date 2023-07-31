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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس الملك.. تشكيل الشباب السعودي الرسمي أمام الزمالك في البطولة العربية

الشباب السعودي
الشباب السعودي

اعلن الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى الشباب السعودي، تشكيله لمباراة الزمالك التى تجمع الفريقين بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الملك للأندية الأبطال.

 

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الزمالك والشباب.. مفاجأت في تشكيل أوسوريو

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حكم ليبي لمواجهة الزمالك والشباب بالبطولة العربية

 

تشكيل الشباب السعودي لمباراة الزمالك فى البطولة العربية 

 

 

و تقام أحداث مباراة الزمالك ونظيره الشباب السعودي على استاد مدينة فهد الرياضية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

 

كما تذاع عبر قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD لنقل القمة المصرية السعودية المرتقبة.

 

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