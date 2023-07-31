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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بنزيما يقود إتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية على حساب الصفاقسي

كريم بنزيما ولاعبي
كريم بنزيما ولاعبي اتحاد جدة

قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه إتحاد جدة لتحقيق فوزا ثمينا على نظيره فريق الصفاقسي التونسي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية ".

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بنزيما يقود هجوم إتحاد جدة أمام الصفاقسي في البطولة العربية

وجاء هدف فوز العميد باقدام بنزيما وذلك بعد كرة عرضية من خارج منطقة الجزاء ولمسة رأسية من حمد الله ليسددها النجم الفرنسي فى الشباك في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني. 
 

وبهذه النتيجة تأهل الفريق الكروي بنادي إتحاد جدة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعدما تصدر العمي  جدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن الشرطه العراقي، فيما يتذلل الصفاقسي جدول المجموعة بدون رصيد من النقاط. 
 

وشهدت المباراة تعرض طارق حامد لاصابة قوية على مستوى الوجه بعد التحام عنيف مع لاعب الصفاقسي حسين الساعدي الذي حصل على بطاقة حمراءإثر هذا التدخل.

وبدأ العميد مباراته أمام الصفاقسي بتشكيل مكون من 

في مركز حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

في خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، صالح العمري.

في خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، جوتا، رومارينهو.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

فيما جاء تشكيل الصفاقسي كالتالي 

محمد هادي قعلول، محمد صالح المهذبي، أشرف الحباسي، علاء غرام، محمد النصراوي، نابي كامارا، موسى كونتي، شادي الهمامي، الحسين علي، كوامي كونستون، أمين الله الحبوبي.

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