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الإثنين 31 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

"البطولة العربية" زيزو وبنزيما الأفضل في الجولة الأولى.. وغياب رونالدو

زيزو وبنزيما ورونالدو
زيزو وبنزيما ورونالدو

شهدت التشكيلة الأفضل للجولة الأولى من البطولة العربية تواجد 4 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المسابقة التي تُلعب خلال الفترة الحالية على الأراضي السعودية.

 

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الشباب السعودي يستعيد نجميه أمام الزمالك

 

 تواجد أحمد السيد زيزو وحسام عبدالمجيد وسيد عبدالله نيمار، وأحمد أبوالفتوح، من القلعة البيضاء بينما ضم التشكيل كريم بنزيما، فيما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

التشكيل الأفضل في الجولة الأولى من البطولة العربية:

التشكيل الأفضل للجولة الأولى من البطولة العربية

 نجح الزمالك في تحقيق الفوز برباعية نظيفة على الاتحاد المنستيري، ضمن الجولة الأولى، بينما تعادل الشباب والنصر سلبيًا من دون أهداف.

فيما حقق اتحاد جدة الفوز على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد، ونجح النمور في الانتصار على الصفاقسي بهدف نظيف في الجولة الثانية بالأمس.

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