البطولة العربية..التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة والصفاقسي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مواجهة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي والتي تقام بينهما حاليا على ستاد الملك فهد بمدينة الطائف ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال " البطولة العربية ".

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بدأ الشوط الأول بضغط من جانب لاعبي اتحاد جدة وكانت البداية مع النجم الفرنسي بنزيما والذي سدد كرة قوية في الدقيق العاشرة داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت أعلي العارضة.

ثم أضاع بنزيما هدف محقق آخر للعميد بعد عرضية من صالح العمري داخل منطقة الجزاء ليسددها النجم الفرنسي من رأسية داخل المنطقة ولكن دون سيطرة وابعاد من دفاع الفريق التونسي

وواصل العميد هجماته وفي الدقيقة 31 سدد عبدالرازق حمدلله ضربة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن انقاذها حارس الصفاقسي.



كما شهد الشوط الأول طرد للاعب الصفاقسي حسين على في الدقيقة 40 بعد كرة مشترك بينه وبين الدولي المصري طارق حامد .

تشكيل اتحاد جدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، صالح العمري.

خط الوسط: طارق حامد، إيجور كورنادو، جوتا، رومارينهو.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، كريم بنزيما.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: " أسامة المرمش ، مروان الصحفي، سلطان الفرحان، أحمد بامسعود ، فيصل العيسي ، فرحة الشمراني ، هارون كمارا ، مدالله العليان ، عوض الناشري.





تشكيل الصفاقسي التونسي

" محمد هادي قعلول، محمد صالح المهذبي، أشرف الحباسي، علاء غرام، محمد النصراوي، نابي كامارا، موسى كونتي، شادي الهمامي، الحسين علي، كوامي كونستون، أمين الله الحبوبي".

