تنسيق الجامعات 2023| رابط التقديم في جامعة الجلالة الأهلية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة 2023 رابط التقديم في جامعة الجلالة الأهلية للعام الدراسي 2023-2024 ضمن تنسيق الجامعات الأهلية.

وأعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، آلية التقديم للالتحاق بالعام الدراسي الجديد أمام طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية.

محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة

وأوضح رئيس جامعة الجلالة الأهلية أن التقديم يتم مباشرة للجامعة من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات الأهلية لهذا العام.

ونوه رئيس جامعة الجلالة الأهلية بأن الجامعة تستهدف قبول 2600 طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد 2023-2024، بالإضافة إلى خمسة آلاف طالب وطالبة يدرسون في الجامعة.

وأشار رئيس جامعة الجلالة إلى وجود إقبال كبير علي الالتحاق بالجامعة علي الموقع الالكتروني، منذ فتح باب التقديم المباشر في 9 مايو 2023 حتي الان، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي 2023، أو العام السابق 2022، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام السابق 2022، وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم عليها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

ولفت رئيس جامعة الجلالة إلى إتاحة التقديم 14 مجال دراسي و 37 برنامج دراسي بالجامعة تتواكب مع سوق العمل الدولي، مؤكدًا أن الجامعة لديها العديد من البرامج الجديدة التي تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

أوضح رئيس جامعة الجلالة أن البرامج الدراسية الجديدة هي: "إدارة الأعمال الرياضية، وتكنولوجيا المعلومات، وتقنية الرسومات المعلوماتية".

وللتقديم في جامعة الجلالة الأهلية لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي (اضغط هنا).

المصروفات الدراسية في جامعة الجلالة

جامعة الجلالة الأهلية

مجال الطب والجراحة: 120 ألف جنيه.

مجال طب الاسنان: 107 ألف جنيه.

مجال العلوم الصيدلية: 85 ألف جنيه.

مجال العلاج الطبيعي: 70 ألف جنيه.

مجال هندسة الحاسب: 69 ألف جنيه.

مجال العلوم الهندسية: 69 ألف جنيه.

مجال علوم الحاسب: 69 ألف جنيه.

مجال الإنتاج الإعلامي: 50 ألف جنيه.

مجال الفنون والتصميم: 49 ألف جنيه.

مجال العلوم الأساسية: 48 ألف جنيه.

مجال العلوم الإدارية: 46 ألف جنيه.

مجال العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

مجال علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

مصروفات برامج جامعة الجلالة مشتركة مع أريزونا

تبلغ المصروفات الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، وتعتبر أقل من ربع التكلفة التي يتحملها الطالب حال سفره للدراسة.

برنامج هندسة البرمجيات: 200 ألف جنيه.

برنامج الهندسة الكهربائية: 225 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال: 160 ألف جنيه.

برنامج التسويق: 160 ألف جنيه.

برنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 160 ألف جنيه.

برنامج إدارة الأعمال الرياضية: 160 ألف جنيه.

برنامج تكنولوجيا المعلومات: 200 ألف جنيه.

برنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 200 ألف جنيه.



