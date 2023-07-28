حميدتي يُناشد بتغيير قيادة الجيش السوداني للتوصل لاتفاق سلام

ناشد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في أول ظهور له مُنذ أشهر، بتغيير قيادة الجيش السوداني من أجل التوصل لاتفاق سلام، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة.

وقال حميدتي في تسجيل مصور نشرته اليوم الجمعة الحسابات الرسمية لقوات الدعم السريع على منصات التواصل الاجتماعي وظهر فيه بين جنوده، إنه في حال تغيير قيادة الجيش يمكن التوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.

وأضاف أنه يجري تدمير السودان وأنه يتعين التوجه نحو السلام، لكنه قال إنه يستدعي أن يسلم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان والقادة الآخرون أنفسهم، بحسب تعبيره.

واعتذر دقلو لكل السودانين والسودانيات بسبب الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، والتي وصفها باللعينة.

انتهاكات ضد المدنيين:

وصرح قائد قوات الدعم السريع أنه يتبرأ ممن وصفهم بالمتفلتين، في إشارة إلى الاتهامات الموجهة لعناصر من الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

ولم تذكر قوات الدعم السريع تاريخ أو مكان تسجيل المقطع المصور لقائدها.

جدير بالذكر أن هذا هو ثاني ظهور علني لحميدتي بين قواته منذ اندلاع القتال، وكانت قوات الدعم السريع نشرت سابقا تسجيلات صوتية أو بيانات تحدث فيها حميدتي عن الأوضاع الراهنة.

من ناحية أخرى، أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، انضمام ضباط من القوات المسلحة إلى صفوفه، فيما رد الجيش بأن الأمر يتعلق بحالات معزولة.

وكتب دقلو في تغريدة: "نرحب ترحيبا حارا بشرفاء القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف من قيادة الفرقة 20 الضعين بولاية شرق دارفور الذين استجابوا لدعوتنا لهم بالانحياز لإرادة وخيارات شعبنا".