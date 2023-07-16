إيتيدا تُنظم ندوة حول الاستخدام العملي للمحولات التوليدية المُدربة مسبقًا (GPT)

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) ندوة مجانية بعنوان "حالات الاستخدام العملي للمحولات التوليدية المُدربة مسبقًا (GPT)"، يوم 18 يوليو عبر الإنترنت.

وتتناول الندوة عدة موضوعات، من أبرزها تقنية المحادثة مع ملفاتك (ChatDOC)، وتقنية المحادثة مع قاعدة بياناتك (SQL Chat)، وغيرها من التقنيات الأخرى، لتحسين جودة العمل، بما يتوافق مع إصدار تقنية "شات جي بي تي" واعتماد نماذج اللغات الكبيرة (LLMSs).

وتجدر الإشارة إلى أن تقنية ChatDOC عبارة عن مساعد يستند على تقنية شات جي بي تي، ويمكنه استخراج المعلومات من المستندات وتحديد موقعها وتلخصيها بشكل سريع، بينما تستخدم تقنية SQL Chat اللغة الطبيعية للتواصل مع قاعدة البيانات لتنفيذ عمليات مثل الاستعلام والتعديل والإضافة والحذف من قاعدة البيانات.

مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

يُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها. تبدأ الندوة الساعة الحادية عشر صباحًا.