الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية بوزارة الري.. شروط التقديم وأخر موعد

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية 2023.. أعلنت وزارة الري والموارد المائية عن الموعد النهائي للتقديم على الوظائف التي أعلنت عنها منذ 25 يونيو 2023.

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وذكرت أن الموعد النهائي للتقديم يوم الإثنين الموافق 31 يوليو 2023 لذلك يتبقى 4 أيام فقط، وأن التقديم يكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

طرق التقديم

التقديم لوظائف وزارة الري من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والادارة من خلال الرابط، أو من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنــــــــــــــــــا.

التخصصات المطلوبة لوظائف الري

ووفقا لوزارة الري، فالتخصصات المطلوبة للوظائف، هي:

- مهندس كهرباء ثالث.

- مهندس حاسب آلي ثالث. 

- مهندس ميكانيكا ثالث.

- مهندس مدني ثالث.

شروط التقديم في وظائف الري

وحددت شروط التقديم للوظائف ، وهي:

- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

- المتقدم لشغل الوظيفة ألا يزيد عمره عن 30 سنة.

- اجتياز التدريب اللازم الموفر من قبل الوزارة.

- إجادة استخدام الكمبيوتر.

- الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية للمتقدم الراغب في الحصول على الوظيفة.

ببطاقة الرقم القومي المكونة من 14 رقما بشرط أن تكون سارية غير منتهية.

-  أصل المؤهل الدراسي.

- كارنيه نقابة المهندسين.

- الموقف التجنيد بالنسبة للذكور.

- الموقف من الخدمة العامة للإناث.

- بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة كون المتقدم من ذوي الهمم.

- إيصال الإيداع البنكي.

- صحيفة حالة جنائية سارية على ان تكون موجهة لاى من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الموارد المائية والري.

 

 

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