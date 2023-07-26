“الإيكوس” تدين ما وصفته بـ”المحاولة الانقلابية” بالنيجر

ادانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، مما يحدث في انيجر واصف بمحاولة الانقلاب علي الرئيس محمد بازوم، ومطالبة بالإفراج الفورى.

وقالت المجموعة الأقتصادية لغرب أفريقيا، فى بيان نشرته منذ قليل، إنها حزنت عندما علمت بما حدث في النيجر، مطالبة من كافة المسؤولين في الدولة الإفراج عن الرئيس محمد بازوم، الذى وصل إلي الحكم بانتخابات ديمقراطية.

وحملت السيدياو المسؤولين عن محاولة الانقلاب، سلامة وأمن الرئيس بازوم وعائلته، وأعضاء الحكومة والأمن العام في البلاد.

احتجاز الرئيس محمد بازوم

أفادت المواقع العالمية، استمرار احتجاز الحرس الرئاسي النيجرى محمد بازوم، بعد فشل "المحادثات" معه ومنح الجيش "مهلة" للحرس.

أفادت مصادر في النيجر، لوكالة فرانس، عقب المحادثات رفض الحرس الرئاسي الأفراج عن الرئيس ومنح الجش مهلة، وذلك بسبب حالة استياء لدى أفراد من الحرس الرئاسي الذين منعوا الوصول إلى مقر الرئاسة في نيامي.

وفي نفس السياق أكد الإعلام المحلي في النيجر، عن اعتقال وزير الداخلية ووضعه تحتن الأقامة الجبرية داخل “فيلا” قريبة من الرئاسة.

وكانت الرئاسة أكدت ، على صحة وسلامة الرئيس محمد بازوم وعائلته “ وانهم بخير”، وتواجده في قصر رئاسة لممارسة أعماله.

وقالت رئاسة النيجرية، عبرصفحتها الرسمية “فيسبوك”، إن عناصر من الحرس الرئاسي النيجري انخرطت في أعمال شغب ضد الرئيس محمد بازوم، اليوم الاربعاء.

وأكدت الرئاسة أن عناصر من الحرس الرئاسي انخرطت صباح اليوم، في حركة معادية للجمهوريين وحاولت دون جدوى، الحصول علي دعم القوات المسلحة الوطنية والحرس الوطني.

وحذرت الرئاسة، من أن "الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر السامي المتورطين في هذا التقلب المزاجي إذا لم يعودوا إلى مشاعر أفضل" ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أعلنت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الرئاسي في النيجر منع الدخول إلى مقر الرئيس محمد بازوم ومكاتب المجمع الرئاسي بالعاصمة نيامي، ولم تكشف المصادر عن السبب الحقيقي وراء هذا الإجراء.

رئيس النيجر محمد بازوم

وبحسب العربية نت، بعض جنود الحرس الرئاسي في النيجر يحاصرون القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.

وذكرت المصادر أن بعض جنود الحرس الرئاسي يغلقون مكتب الرئيس ومنطقة سكنية.

ليس انقلاباً

من جانبه، قال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة لوموند الفرنسية، إن الرئيس بازوم وزوجته بخير وبصحة جيدة وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري ليس انقلابا، لكنه توتر بسبب مشكلة مع الحرس الرئاسي، دون مزيد من التفاصيل.

كما قال مصدر عسكري إقليمي، إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة لمجلة "جون أفريك" إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.

وقال صحفي في وكالة فرانس برس، إن حركة مرور السيارات تسير بشكل طبيعي ولا يوجد أي أجهزة أو معدات عسكرية في محيط القصر الرئاسي، بالإضافة أنه لا توجد أي أصوات خاصة بالأسلحة أو إطلاق النيران.

والنيجر، الشريك الفرنسي المميز في منطقة الساحل، وهي أيضا من البلدان الأفريقية التي تواجه الإرهاب، ويقودها الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، الذي يتولى السلطة منذ أبريل 2021.

ويتسم تاريخ هذا البلد الشاسع والفقير والصحراوي بالانقلابات، فمنذ استقلاله عن فرنسا عام 1960، شهد 4 انقلابات: الأول في أبريل 1974 ضد الرئيس ديوري حماني، والأخير في فبراير 2010 والذي أطاح بالرئيس محمدو تانجا، دون احتساب المحاولات العديدة للإطاحة بالأنظمة بهذا البلد.

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