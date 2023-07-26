قدمت فضائية اكسترا نيوز، عرضًا تليفزيونيًا، بعنوان : "10 أعوام على تفويض الشعب للفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، آنذاك لمواجهة العنف والإرهاب في الرابع من يونيو 2013".

10 أعوام على تفويض الشعب للرئيس السيسي:

طلب السيسي من الشعب المصرى بالنزول إلى ميادين مصر، يوم الجمعة 26 من يوليو، لإعطاء القوات المسلحة والشرطة، تفويضًا وأمر لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل.

استجاب المصريون الذين ملأوا الشوارع والميادين في السادس والعشرين من يوليو، ليكون ذلك بمثابة صفعة لكل من كان يشكك في ثورة الـ30 من يونيو ويشكك في شرعية ما قامت به القوات المسلحة ويؤكد العلاقة المتينة بين الشعب وقواته المسلحة.

جاء تفويض الشعب بعد حدوث سلسلة من الهجمات الإرهابية بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى في الـ3 من يوليو لعام 2013 واستهدفت كمائن للجيش والشرطة ومنشآت سكنية ودينية للأقباط.

بدأت مصر مواجهتها مع الإرهاب منذ اللحظة الأولى انطلاقًا من الإيمان الكامل بخطورة هذه الظاهرة، وما قد تسببه من انهيار دول بالكامل وإسقاط مؤسساتها.

أدت تلك الجهود على تراجع تدريجى في عدد العمليات الإرهابية إذ انخفضت في 2016 إلى 199 عملية بينما لم تتجاوز الـ50 عملية في 2017، بينما حدثت 8 عمليات فقط في 2018 ولم تشهد مصر سوى عمليتين إرهابيتين في 2019.

تمر الأيام والأعوام لتثبت صواب الرؤية المصرية فيما يتعلق باستراتيجية القاهرة لمواجهة الإرهاب، إذْ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين توليه المسئولية أن مصر تحارب الإرهاب نيابة عن العالم".