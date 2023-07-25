نشرة أخبار الحوادث.. الأمن يكشف تفاصيل مقطع فيديو تعذيب كلب بالإسكندرية

تحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم نشرة بأبرز أخبار الحوادث خلال الساعات الأخيرة، وذلك ليكون مُتابعها الكريم على علم بآخر تطورات أخبار الحوادث في كافة مُحافظات الجمهورية.

وإليكم فيما يلي أبرز أخبار الحوادث خلال الساعات القليلة الماضية:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن صورتين يظهر خلالهما شخصين بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، أحدهما ممسكاً "بكلب" خارج الشرفة محاولاً إلقائه.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: الأمن يكشف تفاصيل مقطع فيديو تعذيب كلب بالإسكندرية

شهدت حارة خضر بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إنهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين مأهول بالسكان بسبب قدم المنزل وتهالكه دون وقوع إصابات بشرية وجرى عمل كردون أمني حوله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بحدوث إنهيار جزئي بمنزل بحارة خضر ببندر أخميم / دائرة المركز .

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: انهيار منزل قديم مكون من طابقين في أخميم

لقى طفلان حتفهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هنا: تفاصيل وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات العثور علي جثمان شخص عثر عليها في أحد الشوارع فى دار السلام وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة شخص فى دار السلام، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن عاطل طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة منذ أيام وأثناء خروجه من منزله طعنه ويتم تكثيف الجهود لكشف ملابساتها .

لمزيدٍ من التفاصيل: كشف ملابسات العثور على جثمان شخص بدار السلام

أمرت نيابة السلام أول الجزئية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار المتهم بإطلاق نيران على شاب ما أسفر عن وفاته في الحال، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق ناري ووقوع قتيل.

لمزيدٍ من التفاصيل تابع من هُنا: شخص ينهي حياة جاره بسلاح ناري في السلام