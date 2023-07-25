شخص ينهي حياة جاره بسلاح ناري في السلام

أمرت نيابة السلام أول الجزئية، اليوم الثلاثاء، بضبط وإحضار المتهم بإطلاق نيران على شاب ما أسفر عن وفاته في الحال، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق ناري ووقوع قتيل.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين وفاة "إسماعيل. م" بطلق ناري بالجسم بسبب خلافات بينه وآخر جارِ ضبطه والسلاح المستخدم.

اندلاع حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق آخر فقد لقى طفلان حتفهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

فرض كردون أمنى بمحيط الحريق

وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية ببولاق الدكرور، مما أدى لمصرع طفلين شقيقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال أسرة الطفلين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.