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الإثنين 24 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل مقطع فيديو تعذيب كلب بالإسكندرية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن صورتين يظهر خلالهما شخصين بشرفة إحدى الشقق بالإسكندرية، أحدهما ممسكاً "بكلب" خارج الشرفة محاولاً إلقائه

بالفحص تم تحديد الشخصين المشار إليهما وتبين أنهما (مقيمان بمحافظة الإسكندرية- لأحدهما معلومات جنائية)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما "كلبين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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