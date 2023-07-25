انهيار منزل قديم مكون من طابقين في أخميم

شهدت حارة خضر بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج إنهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين مأهول بالسكان بسبب قدم المنزل وتهالكه دون وقوع إصابات بشرية وجرى عمل كردون أمني حوله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بحدوث إنهيار جزئي بمنزل بحارة خضر ببندر أخميم / دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري لمحل الواقعة وبالفح تبين إنهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 65 متر ملك "ثابت . م . أ" 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه كان وأسرته خارج المنزل وقت الإنهيار وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه .

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وعمل كردون أمني حول المنزل لملاحظة المنازل المجاورة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .