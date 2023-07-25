كشف ملابسات العثور على جثمان شخص بدار السلام

يكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات العثور علي جثمان شخص عثر عليها في أحد الشوارع فى دار السلام وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور علي جثة شخص فى دار السلام، ونقل الى المستشفى وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين أن عاطل طعنه بسلاح أبيض بعد دخوله فى مشاجرة منذ أيام وأثناء خروجه من منزله طعنه ويتم تكثيف الجهود لكشف ملابساتها .

وفى سياق آخر فقد لقى طفلان مصرعهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية ببولاق الدكرور، مما أدى لمصرع طفلين شقيقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال أسرة الطفلين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.