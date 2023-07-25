تفاصيل وفاة طفلين إثر حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

لقى طفلان حتفهما بسبب اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة بولاق الدكرور، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ونتج عنه وفاة طفلان وتم نقلهم الي المستشفي ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة ويستمع لشهود العيان لكشف ملابسات الحريق بالكامل.

توصلت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بشقة سكنية ببولاق الدكرور، مما أدى لمصرع طفلين شقيقين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كما أجرى رجال المباحث معاينة للشقة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها، وتم الاستماع لأقوال أسرة الطفلين، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

انهيار منزل مكون من طابقين

في سياق مغاير، شهدت حارة خضر بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج انهيار منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن والطين مأهول بالسكان بسبب قدم المنزل وتهالكه دون وقوع إصابات بشرية وجرى عمل كردون أمني حوله وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة أخميم بلاغًا بحدوث إنهيار جزئي بمنزل بحارة خضر ببندر أخميم / دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ البري لمحل الواقعة وبالفح تبين إنهيار جزئي لمنزل مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 65 متر ملك "ثابت . م . أ" 52 سنة عامل ويقيم بذات الناحية يقطنه وأسرته دون حدوث إصابات .

وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بأنه كان وأسرته خارج المنزل وقت الإنهيار وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه .

تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم وعمل كردون أمني حول المنزل لملاحظة المنازل المجاورة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .