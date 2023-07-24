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الإثنين 24 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فحص التقاوى تتابع حقول اكثار الذرة الشامية في 9 محافظات

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أكد الدكتور أحمد العكازي مدير المركز الإقليمي للاغذية والأعلاف، أن المركز خلال فترة اجازة العام الهجرى وثورة يوليو واصل العمل على مدار الساعة للفحص والافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

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 سحب العينات بالموانئ

واضاف العكازي، أن فروع المركز تقوم بمهامها في سحب العينات بالموانئ بصورة طبيعية حرصا علي سرعة انهاء اجراءات النقل والتخزين خارج الدائرة الجمركية ثم تقوم إجراء التحاليل اللازمة وإصدار النتائج بسرعة 

وفي سياق متصل تواصل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى متابعة العمل على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية ومحطات اعداد التقاوى علي كافة المحافظات خلال فترة الإجازات وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة ورئيس قطاع الخدمات والمتابعة بتكثيف الزيارات الميدانية والتواجد فى مواقع العمل خلال الاجازات والعطلات الرسمية.

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أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى ان عدة لجان على مستوى الجمهورية قامت بالمرور على حقول إنتاج تقاوى الاذرة الشامية لمتابعة عملية التطويش ومتابعة محطات اعداد التقاوى ومحلات الاتجار وثلاجات تخزين تقاوى البطاطس  بالمحافظات (بنى سويف – الفيوم - المنوفية – الغربية – البحيرة – المنيا – الشرقية – كفرالشيخ – الدقهلية).

كما تم التنبيه على جميع مديرى إدارات المحافظة على مستوى الجمهورية بالتواجد والمتابعة فى مواقع العمل المختلفة لإزالة اؤ عقبات تواجه سير العمل.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة استمرار العمل في القطاعات الخدمية بالوزارة خلال الأعياد والإجازات الرسمية حتى لا تتعطل مصالح المواطنين والمزارعين.

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