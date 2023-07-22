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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تعلن عن حاجتها لمديرين عموم بـ 17 إدارة جديدة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن حاجتها لشغل وظائف مديرين عموم بإدرات ( شئون مكتب الوزير _ خدمة المواطنين _ المكتب الإعلامي _ إرشاد الثروة الحيوانية _ الشئون القانونية _ العلاقات الدولية و الاتفاقيات_ السكرتارية التنفيذية_ شئون المديريات _ التسجيل و التراخيص_  إنتاج التقاوى _ المخلفات الزراعية_ صحة الحيوان _المحاصيل البستانية _ الميكنة الزراعية _ الرى و الصرف الحقلى_ الاعلاف _ التشجير) و اشترطت الوزارة على المتقدمين ان يكونوا قد قضوا ١٧ عاما في الدرجة الوظيفية الاولى و ان يجيدوا إحدى اللغات الاجنبية .

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و اضافت الوزارة انه يجب على المتقدم ان يجتاز  البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا الحكام القانون 81 لسنة 2016 والئحته التنفيذ.
و يتم تسليم طلبات تلك الوظائف بادارة التعبئة والاختيار - مبنى استصلاح الأراضى بشارع  نادى الصيد ب الدقى  او بمقر الوزارة  بالعاصمة الإدارية  .
يذكر ان قد أعلنت وزارة الزراعة في سبتمبر من العام الماضي عن شغل وظائف ل ١٨ قيادة بالوزارة و لم يتم الاعلان عن نتائجه حتي الآن.


 

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