الزراعة تعلن عن حاجتها لمديرين عموم بـ 17 إدارة جديدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن حاجتها لشغل وظائف مديرين عموم بإدرات ( شئون مكتب الوزير _ خدمة المواطنين _ المكتب الإعلامي _ إرشاد الثروة الحيوانية _ الشئون القانونية _ العلاقات الدولية و الاتفاقيات_ السكرتارية التنفيذية_ شئون المديريات _ التسجيل و التراخيص_ إنتاج التقاوى _ المخلفات الزراعية_ صحة الحيوان _المحاصيل البستانية _ الميكنة الزراعية _ الرى و الصرف الحقلى_ الاعلاف _ التشجير) و اشترطت الوزارة على المتقدمين ان يكونوا قد قضوا ١٧ عاما في الدرجة الوظيفية الاولى و ان يجيدوا إحدى اللغات الاجنبية .



و اضافت الوزارة انه يجب على المتقدم ان يجتاز البرامج التدريبية التي يحددها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا الحكام القانون 81 لسنة 2016 والئحته التنفيذ.

و يتم تسليم طلبات تلك الوظائف بادارة التعبئة والاختيار - مبنى استصلاح الأراضى بشارع نادى الصيد ب الدقى او بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية .

يذكر ان قد أعلنت وزارة الزراعة في سبتمبر من العام الماضي عن شغل وظائف ل ١٨ قيادة بالوزارة و لم يتم الاعلان عن نتائجه حتي الآن.



