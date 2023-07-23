كيف تساعد تكنولوجيا الأقمار الصناعية في تحويل الزراعة



تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالتنبؤ بإنتاج المحاصيل وتقييم الجفاف والتي تتضمن استخدام صور الأقمار الصناعية مثل التنبؤ بالمخرجات الزراعية باستخدام الفضاء والأرصاد الجوية الزراعية والمراقبة الأرضية (FASAL) لإنتاج المحاصيل والتنبؤ بالمحاصيل الحقلية والنظام الوطني لتقييم الجفاف الزراعي ورصده (NADAMS) لتقييم الجفاف الزراعي.

يتم تشغيل FASAL و NADAMS من قبل مركز Mahalanobis الوطني لتوقعات المحاصيل (MNCFC) وهو مكتب تابع لوزارة الزراعة ورعاية المزارعين. في الوقت الحاضر ، يغطي مشروع فاسال تسعة محاصيل هي الأرز والقمح والبقول وبذور اللفت والخردل والربيع والجوار والقطن والجوت والديك وقصب السكر.

تُستخدم صور الأقمار الصناعية أيضًا في الدعم التكنولوجي لـ Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) وأيضًا للتطبيقات التشغيلية المختلفة في إطار PMFBY ، مثل أخذ العينات الذكية لتجارب قطع المحاصيل (CCEs) وفض المنازعات المتعلقة بالإنتاجية والمساحة.

تعمل MNCFC مع ISRO والصناعة على تطوير وتطوير مختلف الحلول والخدمات الجغرافية المكانية. في الآونة الأخيرة ، تم توقيع مذكرة تفاهم بين MNCFC و Pixxel Space India لتطوير نماذج التحليلات الزراعية. ستستخدم هذه النماذج صورًا من سواتل Pixxel الفائقة الطيفية لتحديد المحاصيل ورسم الخرائط ، ومراقبة صحة المحاصيل وتقدير الكربون العضوي في التربة في مناطق مختارة على أساس تجريبي. يساعد هذا في تحسين الدقة في استطلاعات تقدير المحاصيل ، وإدارة الكوارث والإغاثة ، والتأمين على المحاصيل ، والاستشارات على مستوى المزرعة.