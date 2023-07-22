السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خليك مستعد.. ننشر طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

بوابة الوفد الإلكترونية

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة في اليمن خلال اللحظات الحالية نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 على أحر من الجمر بعد اقتراب موعد ظهورها الأمر الذي جعل الكثير من طلاب الثانوية العامة اليمن 2023 يجوب المواقع الإخبارية من شرقها إلى غربها لمعرفة كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

 

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خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

 

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 في خطوات بسيطة للتسهيل على طلاب الثانوية العامة في اليمن.

 

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

 

في البداية يجب  الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال الرابط المُعلن عنه.

 

يتم اختيار أيقونة “خدمات الطالب الإلكترونية” من القائمة الرئيسية للموقع.

 

وبعد ذلك  يتم النقر على أيقونة “نتائج الثانوية العامة اليمن 2023”.

 

يجب على الطالب إدخال رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته.

 

 اختيار الفرع الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب، سواءً كان علميًا أو أدبيًا.

 

وبعد ذلك يجب النقر على أيقونة “استعلام” والانتظار للحظات القليلة.

 

 بعد اكتمال العملية، ستظهر نتيجة الطالب مباشرة على الشاشة.

 

ويتيح الموقع للطالب طباعتها أو تصويرها للإشارة إليها في أي وقت يرغب في ذلك.

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