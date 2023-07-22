خليك مستعد.. ننشر طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة في اليمن خلال اللحظات الحالية نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 على أحر من الجمر بعد اقتراب موعد ظهورها الأمر الذي جعل الكثير من طلاب الثانوية العامة اليمن 2023 يجوب المواقع الإخبارية من شرقها إلى غربها لمعرفة كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

ترصد بوابة الوفد الإلكترونية طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 في خطوات بسيطة للتسهيل على طلاب الثانوية العامة في اليمن.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية من خلال الرابط المُعلن عنه.

يتم اختيار أيقونة “خدمات الطالب الإلكترونية” من القائمة الرئيسية للموقع.

وبعد ذلك يتم النقر على أيقونة “نتائج الثانوية العامة اليمن 2023”.

يجب على الطالب إدخال رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته.

اختيار الفرع الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب، سواءً كان علميًا أو أدبيًا.

وبعد ذلك يجب النقر على أيقونة “استعلام” والانتظار للحظات القليلة.

بعد اكتمال العملية، ستظهر نتيجة الطالب مباشرة على الشاشة.

ويتيح الموقع للطالب طباعتها أو تصويرها للإشارة إليها في أي وقت يرغب في ذلك.