تعليق عميد طب قنا على رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى (فيديو)

علق الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية الطب بجامعة قنا، على رسوب 70% من طلاب الفرقة الأولى من كلية تاطب، قائلا: "كلية طب قنا كلية حاصلة على الجودة وكل معايير التقييم فيها تتم تبعا لمعايير الجودة.

‏وأضاف محمد شاكر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "mbc masr"،مساء اليوم أنه منذ بداية إنشاء الكلية نتيجة كلية الطب قنا في سنة أولى لا تقل عن 90% نسبة نجاح وهذا الامر كان ملفت وغريب للكلية خلال الترم الأول لأن النتيجة كانت سيئة رغم انه جميع العوامل ثابتة.

المناهج وطريقة التقييم ثابتة

وتابع عميد كلية الطب بجامعة قنا: "المناهج ثابتة وطريقة التقييم ثابتة وطرق التدريس ثابتة المتغير الوحيد كان الطالب وهذا ما دفعنا لعمل إحصائية لمعرفة ما مشكلة هؤلاء الطلاب وبعد الإحصائيات اكتشفنا أن 95% من هؤلاء الطلاب الراسبين في الكلية، قادمين من مدارس بعينها ومن مراكز بعينها، وهذا الأمر جاء مختلف لما كانت عليه التوزيعات في السنوات السابقة من هذه المدارس والمراكز.

