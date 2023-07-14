تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة.. شروط القبول لعام 2023

يلجأ الكثيرين من طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في دراسة الطب، وفي الوقت ذاته العاشقين للقوات المسلحة المصرية، إلى الالتحاق بكلية الطب العسكري، إذ يتخرجون بدرجة ضابط طبيب.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط الالتحاق بكلية الطب التابعة للقوات المسلحة لعام 2023.

شروط القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة 2023

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة لقسم العلمي.

يكون الطالب حاصل على 70% بحد أدنى في الفيزياء والرياضيات.

تقبل كلية الطب بالقوات المسلحة من مجموع 87% كحد أدنى.

مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات، وعامين امتياز.

لا يزيد عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

يكون الطالب حسن السمعة.

يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

يحصل الطالب بعد التخرج على درجة بكالوريوس الطب والجراحة، وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، وشهادة إتمام فترة الامتياز، وترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد إتمام عامي الامتياز بنجاح.