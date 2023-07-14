الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تنسيق كلية الطب بالقوات المسلحة.. شروط القبول لعام 2023

كلية الطب بالقوات
كلية الطب بالقوات المسلحة

يلجأ الكثيرين من طلاب المرحلة الثانوية الراغبين في دراسة الطب، وفي الوقت ذاته العاشقين للقوات المسلحة المصرية، إلى الالتحاق بكلية الطب العسكري، إذ يتخرجون بدرجة ضابط طبيب.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وفي هذا التقرير تنشر "الوفد" شروط الالتحاق بكلية الطب التابعة للقوات المسلحة لعام 2023.

شروط القبول بكلية الطب بالقوات المسلحة 2023

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لشعبة علمي علوم، والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة لقسم العلمي.

يكون الطالب حاصل على 70% بحد أدنى في الفيزياء والرياضيات.

تقبل كلية الطب بالقوات المسلحة من مجموع 87% كحد أدنى.

مدة الدراسة بالكلية 5 سنوات، وعامين امتياز.

لا يزيد عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

يكون الطالب حسن السمعة.

يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

يحصل الطالب بعد التخرج على درجة بكالوريوس الطب والجراحة، وشهادة إتمام الدراسة العسكرية، وشهادة إتمام فترة الامتياز، وترخيص مزاولة المهنة، وذلك بعد إتمام عامي الامتياز بنجاح.

مواد متعلقة

الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 مسيرة روسية

الليلة .. بيراميدز يستضيف طلائع الجيش في ختام الدوري المصري الممتاز

أحمد حسن: المنافسة في بطولة “الجيل الذهبي” قوية (فيديو)

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

العلمين الجديدة .. مدينة السحر والتنمية المستدامة (شاهد)

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
الجريدة الورقية