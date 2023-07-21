عاجل
استفزاز لمشاعر المسلمين.. غضب عربي وإسلامي بعد تكرار الإساءة للمصحف في السويد
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تدين تكرار حالات تمزيق وحرق القرآن الكريم في السويد

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بتكرار التعدي على القرآن الكريم وتمزيقه في العاصمة السويدية استوكهولم، في تحدٍ سافر يتجاوز حدود حرية التعبير ويستفز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وينتهك مقدساتهم.

txt

أزمة السودان وموقف مصر.. الحل يبدأ من القاهرة

txt

سفارة مصر بفيينا تحتفل بالذكرى الحادية والسبعين للعيد القومي المصري.. صور

txt

مصر تستعرض تجربتها الرائدة في "الحماية الاجتماعية" غدًا أمام مجموعة الـ 20

txt

عبدالمنعم سعيد: مصر أكثر استعدادًا للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية

تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا

 

وأعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء تكرار حوادث إزدراء الأديان وتفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا وتعالي خطاب الكراهية في العديد من الدول، بما ينذر بتداعيات بالغة ومؤثرة على أمن واستقرار المجتمعات والتمتع بحقوق الإنسان.

 

وأكدت مصر على ضرورة أن تضطلع الدول بمسؤولياتها في  التصدي لهذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة مرتكبيها، وأهمية احترام الدول لالتزاماتها الدولية لتعزيز التعايش السلمي والتناغم الاجتماعي ونشر ثقافة التسامح وتقبل الآخر.


 

مواد متعلقة

للتغيرات المناخية .. زراعة أشجار مثمرة وزينة بالمنيا

الأدعية المستحبة بعد صلاة العصر "ساعة الاستجابة"

وزير العمل: مصر واجهت "التحديات العالمية" بحكمة.. ونسعى لتحسين الحياة للفئات المحتاجة

أزمة السودان وموقف مصر.. الحل يبدأ من القاهرة

سفارة مصر بفيينا تحتفل بالذكرى الحادية والسبعين للعيد القومي المصري.. صور

مكتب إقليمي لمنظمة البحرية الدولية في مصر
الجريدة الورقية