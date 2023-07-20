الخميس 20 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تستعرض تجربتها الرائدة في "الحماية الاجتماعية" غدًا أمام مجموعة الـ 20

وزير العمل حسن شحاته
وزير العمل حسن شحاته

تشارك مصر في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين، الذي تستضيفه الهند على مدار يومي ٢٠ و ٢١ يوليو الجاري، وذلك للخروج بإعلان وزاري مشترك، يُعرض على إجتماع رؤساء بلدان مجموعة الـ20 ،في اجتماعهم المُرتقب.

txt

وزارة العمل: تدريب على ٩ مهن بكفر الشيخ و٣٠ عقد عمل  لذوي همم بالقاهرة

txt

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الأسكندرية

التحديات العالمية الراهنة 

وكذلك مناقشة تحديات وتطورات سوق العمل، واعتماد توصيات بشأن  سياسة العِمالة والحماية الاجتماعية، لضمان مستقبل عمل شامل ومُستدام وقادر على الصمود أمام "التحديات العالمية الراهنة".

وزير العمل 

وسوف يستعرض وزير العمل حسن شحاتة غداً الجمعة، تجربة مصر الرائدة في الحماية الإجتماعية، وما يشهده ملف العمل من أنماط عمل جديدة،راصداً ما قامت به الدولة المصرية من إجراءات احترازية، ساعدتها على مواجهة أثار وتداعيات التحديات التي تواجه العالم أجمع خاصة في قطاع العمل، وأيضا سياسات مصر في دعم وتمكين المرأة،والتوازن بين الجنسين في سوق العمل ،و دعم الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي،برعاية وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منظمة العمل الدولية 

تناقش الاجتماعات في دورتها الحالية أحدث اتجاهات التوظيف العالمية استناداً إلى تقرير مراقب منظمة العمل الدولية، والتطورات والآفاق الأخيرة لسوق العمل، مع التركيز على تأثير الذكاء الاصطناعي، وتوقعات التوظيف لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إضافة لمناقشة التطورات الرئيسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتغطية الضمان الاجتماعي لأشكال الحماية الجديدة وتعزيز استقرار العمال.

مجموعة العشرين 

كما تعنى الاجتماعات بمعالجة فجوات المهارات العالمية، والوساطة في أسواق العمل الدولية من أجل وظائف جديدة، ومناقشة واقع العمالة المؤقتة، والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، حيث تعتبر مجموعة العشرين منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي، وتلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي كونها تضم قادة أكبر الدول الاقتصادية في العالم، وتشكل البلدان الأعضاء فيها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم

مواد متعلقة

وزير العمل يشهد تخرج الدفعة الثانية من طلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية

وزارة العمل: تدريب على ٩ مهن بكفر الشيخ و٣٠ عقد عمل  لذوي همم بالقاهرة

وزارة العمل تعلن موعد إجازتي رأس السنة الهجرية وذكرى 23 يوليو

وزارة العمل تختتم برامج تدريبية على مهن "اللحام والأرجون" بالقليوبية

وزارة العمل تطلق تدريبًا مجانيًا على مِهن مُستحدثة ومهارات اللغة الإنجليزية

وزارة العمل تنجح في تسوية مستحقات ٣٣ عامل غير منتظمة بسوهاج
الجريدة الورقية