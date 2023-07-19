عبدالمنعم سعيد: مصر أكثر استعدادًا للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والمفكر السياسي، إن أزمة المناخ تساهم بصورة كبيرة في تفكيك العالم، لأن السياسية في أي دولة قائمة على توزيع الموارد، ونتيجة تعرض بعض الدول للجفاف، فهذا يزيد من النزاع بين الدول.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن التغيرات المناخية قد تؤدي إلى الهجرة، وهذا قد يؤدي إلى اختراق حدود بعض الدول، وبالتالي أيضًا حدوث بعض النزاعات الدولية.



ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحروب الروسية في العام الثاني أصبحت تضغط على الغذاء العالمي بصورة كبيرة، وهذا واضح من انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية.

الدول الكبرى مسؤولة عن تلوث المناخ

وأشار المفكر السياسي إلى أن الولايات المتحدة والصين من الدول الكبرى المسؤولة عن تلوث المناخ، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جون بايدن تحدث على أن أمريكا لن تعوض الدول النامية عن تأثير التلوث المناخي، لأن كل دول العالم ساهمت بصورة كبيرة في التلوث المناخي سواء بصورة مباشر من خلال المصانع، أو بصورة غير مباشرة من خلال استخدام المنتجات الصناعية للدول المتقدمة.

وأضاف "سعيد" أن مصر أكثر استعدادًا للتعامل مع أزمة التغيرات المناخية، وهذا واضح من كيفية تعامل الدولة المصرية مع أزمة الكهرباء خلال ارتفاع درجة الحرارة، واستمرار المشروعات الزراعية في العمل رغم التغيرات المناخية، خلاف قيام الدولة المصرية بالعمل على تهدئة المحيط الإقليمي سواء السودان أو سوريا.