سفارة مصر بفيينا تحتفل بالذكرى الحادية والسبعين للعيد القومي المصري.. صور

احتفلت سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا بالذكرى الحادية والسبعين للعيد القومي المصري، وذلك بمقر السفارة وبحضور لفيف من مسؤولي الحكومة النمساوية ورؤساء وممثلي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في النمسا، فضلًا عن قيادات وأبناء الجالية المصرية في النمسا، وقد شارك كذلك فرقة من أوركسترا قصر Schonbrunn Philhamornic والتي قامت بعزف مقطوعات موسيقية بمناسبة الاحتفال.

وقد ألقى السفير محمد الملا، سفير جمهورية مصر العربية في فيينا، كلمة بهذه المناسبة استعرض فيها تطورات العلاقات المتميزة بين مصر والنمسا، ولا سيما خلال عام ٢٠٢٣ والذي شهد توسعًا ملموسًا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل لزيارات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون في شتى المجالات، فضلًا عن التطرق إلى أوجه التعاون القائم بين مصر والمنظمات الدولية، وكذلك جهود الدولة المصرية والإنجازات التي تحققت على مدار الأعوام الماضية.

هذا، وتود أسرة سفارة جمهورية مصر العربية أن تنتهز هذه الفرصة لتعرب للأخوة الأعزاء أبناء الجالية المصرية في النمسا عن أطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الـ٧١ لثورة 23 يوليو المجيدة، حفظ الله مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

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