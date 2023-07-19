ضياء رشوان: العفو عن زكي والباقر ترجمة لمخرجات الحوار الوطنى (فيديو)

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إنَّ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العفو عن الناشط باتريك زكى ومحمد الباقر بمثابة "مفاجأة" وترجمة حقيقية لمخرجات الحوار الوطنى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنَّ الرئيس السيسى استجاب بسرعة لمناشدة أعضاء الحوار الوطنى، حيث إنه لم تمر 24 ساعة وإلا وقرر الرئيس العفو عن المحبوسين.

وذكر أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى يستجيب لكل المقترحات أو التوصيات التى يجرى تقديمها من الحوار الوطنى ومتوافق عليها، سوف يستخدم حقه الدستورى دون قيد أو شرط وما يدخل فى سلطات البرلمان سيحيله إليه.

عناصر المناخ الإيجابي

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وقدم مجلس أمناء الحوار الشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددا ودائما على الثقة الكاملة في حرص السيد الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والايجابية لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و افضل.

ويتطلع مجلس الأمناء إلى استمرار هذه الأجواء الايجابية باستمرار نظر سيادته في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة، قد قضت أمس الثلاثاء، الحكم بالحبس ثلاث سنوات على باتريك جورج زكي، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج.

وفي ديسمبر الماضي، قررت المحكمة إخلاء سبيل باتريك جورج المتهم في القضية رقم 7245 لسنة 2019 إداري قسم ثاني المنصورة بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر.

وناشد مجلس أمناء الحوار برئاسة ضياء رشوان رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته القانونية والدستورية نحو الإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي باتريك جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة المقضي بها اليوم ضده، مع دعوة الرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن باقي العقوبة إذا تطلب الأمر.

وأكد مجلس أمناء الحوار في بيانه على ثقته الكاملة في حرص الرئيس السيسي على مستقبل الناشط المحكوم عليه، وخاصة أنه طالب علم حصل منذ أيام على درجة الماجستير، وأنه في مقتبل عمره،

وأنهى مجلس أمناء الحوار بيانه بأن اتخاذ الرئيس السيسي هذا القرار سيضيف تأكيدا جديدا على حرصه المستمر، على توفير مزيد من عناصر المناخ الإيجابي لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة.