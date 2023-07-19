نشأت الديهي يعاتب نجاد البرعي لانسحابه من الحوار الوطني.. السياسة معارك

وجه الإعلامي نشأت الديهي، عتابًا للمحامي والحقوقي نجاد البرعي، بسبب انسحابه من مجلس أمناء الحوار الوطني، واعتزاله العمل العام، احتجاجا على حكم أصدرته محكمة أمن الدولة العليا اليوم بحبس الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك جورج زكي.

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء،: "لماذا تتنحى عن العمل؟، لماذا تخرج من مجلس امناء الحوار الوطني؟، السياسي يوميًا يدخل في معارك واشتباكات، ولا يحصل على جميع ما يريده، مفيش معادلة صفرية".

وتابع: “كنت أنتظر من نجاد البرعي التريث قليلاً، والاستمرار في الحوار الوطني لحساب حقوق الإنسان، ولحساب الحركة الحقوقية”، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أبرز لنا عن نخبة قادرة على هضم الخلافات.

ولفت إلى أن العمل السياسي لا يكون من خلال الصدام، معقبًا: "ما أقوله عبارة عن عتاب شخصي، وانا اللي في قلبي على لساني"، مشيرًا إلى أن خالد داوود أيد نجاد البرعي، معقبًا: "لدي عتاب آخر للأستاذ خالد داوود المحترم ، كان يجب التريث قليلاً" .

ونوه إلى أن الحوار الوطني أصدر بيانًا ناشد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج الفوري عن الناشط جورج زكي، وعدم تنفيذ العقوبة التي صدرت ضده، مؤكدًا ثقته الكاملة في حرص الرئيس على مستقبل الناشط المحكوم عليه، خاصة أنه طالب علم، وحصل منذ أيام على درجة الماجستير.

وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ حكمت اليوم بحبس الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك زكي، بالسجن ثلاث سنوات، غير قابل للنقض والاستئناف، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج وأثار الحكم ردود فعل قوية داخل الحركة المدنية، وسط مطالبات بالانسحاب من مجلس أمناء الحوار والتوقف عن حضور الجلسات المتبقية.