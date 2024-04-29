درجات الحرارة في المحافظات اليوم.. القاهرة تسجل 30

تستقر درجات الحرارة بالقاهرة اليوم الاثنين الموافق 29 أبريل عند 30 درجة، ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء.

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم حارة على شمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة في فترة الصباح الباكر والليل.

درجات الحرارة اليوم 29-4-2024

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 17 و 30

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 18 و 23

درجة الحرارة في المنصورة .. 16 و 29

درجة الحرارة في الزقازيق .. 17 و 30

درجة الحرارة في طنطا .. 17 و 29

درجة الحرارة في دمياط .. 17 و 24

درجة الحرارة في بورسعيد .. 18 و 24

درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 18 و 31

درجة الحرارة في السويس .. 17 و 31

درجة الحرارة في العريش .. 14 و 24

درجة الحرارة في رفح .. 18 و 23

درجة الحرارة في رأس سدر .. 19 و 31

درجة الحرارة في نخل .. 13 و 28

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 12 و 26

درجة الحرارة في الطور .. 22 و 30

درجة الحرارة في طابا .. 19 و 30

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 24 و 35

درجة الحرارة في العلمين .. 17 و 23

درجة الحرارة في مطروح .. 14 و 22

درجة الحرارة في السلوم .. 15 و 24

درجة الحرارة في سيوة .. 15 و 32

درجة الحرارة في الغردقة .. 23 و 32

درجة الحرارة في مرسى علم .. 24 و 33

درجة الحرارة في الفيوم .. 17 و 31

درجة الحرارة في المنيا .. 16 و 32

درجة الحرارة في سوهاج .. 18 و 34

درجة الحرارة في قنا .. 21 و 36

درجة الحرارة في الأقصر .. 22 و 36

درجة الحرارة في أسوان .. 22 و 37

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 20 و 35

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 23 و 37

درجة الحرارة في شلاتين .. 24 و 34

درجة الحرارة في حلايب .. 23 و 30

درجة الحرارة في أبو رماد .. 23 و 29

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 24 و 30