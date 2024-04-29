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الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع عدد شهداء غارات الاحتلال بغزة ورفح إلى ٢٢ شهيدًا

شهداء غزة
شهداء غزة

 

ارتفع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلية على منازل برفح الفلسطينية وغزة إلى 22 شهـيدا وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

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وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

كما استهدفت غارة للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.


وفي سياق متصل وقع 15 شهيدًا جراء الغارات المتواصلة على مناطق في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من  أكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد 34,454 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 77,575 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

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