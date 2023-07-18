تطورات مفاوضات الاتفاق لضم هندرسون من ليفربول

توصل فريق نادي الاتفاق السعودي لاتفاق نهائي مع اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم وسط فريق ليفربول الإنجليزي، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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ليفربول يعطل انتقال هندرسون للاتفاق

وكان النادي السعودي قد توصل لاتفاق مع هندرسون على التوقيع لموسمين، لتشهد الصفقة عدد من التفاصيل التي تعطل اتمام الصفقة.

وافق هندرسون على عرض الاتفاق حيث سيحصل اللاعب على 4 أضعاف راتبه الحالي مع ليفربول، لكن المفاوضات مازالت جارية مع ليفربول الذي لا يريد رحيل اللاعب مجانًا، ويريد الاستفادة المادية من رحيله، وحتى الآن هناك محادثات بين الطرفين لاتمام الصفقة.

هندرسون يرحب بعرض الاتفاق

رفض ليفربول رحل هندرسون صاحب الـ 33 عامًا إلى نادي الاتفاق مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ويعمل على رفع العرض المقدم من جانب الفريق السعودي.

ينتهي عقد هندرسون مع نادي ليفربول في يونيو من عام 2025، ويتبقى لموسمين مع الريدز.

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يريد الاتفاق ضم اللاعب ليكون أول صفقات الفريق الأجنبية كلاعب بعد التعاقد مع ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق، وزميل اللاعب السابق في النادي الإنجليزي.

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