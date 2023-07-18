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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبدالهادي الحداد: الانفاق على صفقات الأندية من أهم عوامل النجاح للوطن (خاص)

عبد الهادي الحداد
عبد الهادي الحداد

أكد عبدالهادي الحداد حارس مرمى النادي الأهلي السعودي المعتزل في تصريح خاص للوفد أن الصرف المالي على الاندية في السعودية خلال الميركاتو الصيفي الحالي جيد للغاية، ومن أهم عوامل تحقيق النجاح.

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حارس الأهلي السابق: أموال الصفقات في موقعها الصحيح وليست بها مبالغة

وقال عبدالهادي الحداد في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "من وجهة نظري المتواضعه أن قيادتنا الحكيمة لم تصرف ريال واحد إلا وهي تعلم تماما أنه في صالح أبناء الوطن، وأن أموال الصفقات في موقعها الصحيح وليست بها مبالغة كما يرى البعض من الجمهور".

وأكمل عبدالهادي الحداد: "تطوير رياضتنا وجعل الدوري قوي ومنافس من أهم اهداف رؤية 2030، لمواصلة تحقيق النجاح في اللعبة".

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الحداد: الاهلي يحتاج الكثير لإعادة بناءه من جديد

وفي سياق أخر، قال عبدالهادي الحداد: "الاهلي يحتاج الكثير لإعادة بناءه من جديد، ومدرب ولاعبين أجانب سوبر، بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين محليين في أغلب المراكز، معغ ضرورة تحقيق الهدوء والعقلانية".

 

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