عبدالهادي الحداد: اللاعب السعودي غير احترافي (خاص)

كشف عبدالهادي الحداد حارس مرمى النادي الأهلي السعودي المعتزل العوامل التي تعطل انتقال اللاعب السعودي للدوريات الأوروبية، وما الذي يعاني منه خلال الفترة الأخيره جعله حبيس الدوري المحلي.

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ما الذي يعطل احتراف اللاعب السعودي للخارج

وقال حارس مرمى النادي الأهلي المعتزل في تريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن المملكة تعاقدت مع عدد كبير من الصفقات العالمية، لكن حتى الآن هناك بعض العوامل التي تعطل احتراف اللاعب السعودي للخارج.

شدد عبدالهادي الحداد على أن تراكمات وأخطاء المبالغ المدفوعه في التعاقدات مع اللاعبين الجدد من أبرز عوامل تعطيل احتراف اللاعب السعودي للخارج.

وأضاف حارس الأهلي السابق في تصريحه للوفد: "العقلية الغير احترافية للاعب السعودي واغلب مسيري الانديه سابقا قبل عملية تخصيص الاندية من عوامل التعطيل لاحتراف اللاعب المحلي، لكن بإذن الله الأمور الآن تسير في الطريق وسوف نرى نتائج هذا في القريب بإذن الله".

تطوير رياضتنا من أهم اهداف رؤية 2030

وتابع عبدالهادي الحداد: " قيادتنا الحكيمة لم تصرف ريال واحد إلا وهي تعلم تماما أنه في صالح أبناء الوطن، وأن الأموال التي تم انفاقها على الصفقات هي في موقعها الصحيح وليست بها مبالغة، وتطوير رياضتنا من أهم اهداف رؤية 2030".

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