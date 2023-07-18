نجم أهلي جدة السابق يكشف احتياجات الفريق للفوز بالدوري السعودي (خاص)

كشف عبدالهادي الحداد حارس مرمى نادي أهلي جدة المعتزل، احتياجات الراقي ليعود بطلا للدوري السعودي، وكيف ىرى مستوى ناديه السابق قبل الموسم الجديد.

اقرأ ايضًا ..

ماذا يحتاج ليعود بطلا للدوري السعودي؟

قال عبدالهادي الحداد حارس مرمى النادي الأهلي السابق في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية: "الاهلي يحتاج الكثير لإعادة بناءه من جديد".

وتابع عبدالهادي الحداد تصريحاته للوفد: "مدرب ولاعبين أجانب سوبر، إضافة إلى استقطاب لاعبين محليين لأغلب الخانات".

وأكمل عبدالهادي الحداد: "قبل كل هذا يحتاج الهدوء والعقلانية، وإدارة تجيد التعامل مع نادي بحجم الأهلي وأرجوا من الله أن تكون الادارة الحاليه بقيادة الاخ خالد على قدر المسؤولية المناطة بها إن شاء الله".

الاهلي بدون مدرب في النمسا

وكان النادي الأهلي قد عاد من جديد لدوري المحترفين بعد موسم قضاه في دوري يلو "الدرجة الاولى"، ويعسكر حاليًا في النمسا لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة عن المدير الفني الجديد للفريق، والذي تقرر أن يكون من إيطاليا.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا