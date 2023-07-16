رئيس الوفد يكلف السكرتير العام ومساعديه بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات 

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا بتكليف السكرتير العام للحزب ومساعديه بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات.

نص القرار :



ـ ايماءا إلى ما جاء فى بند 14 من قرارات الهيئة العليا المنعقدة فى 13/3/2023 بما نصه اللجان العامة ضرورة أن تتم بالانتخاب واذا تعذر تتم بالتوافق واذا تعذر تتم بالتعيين وحيث وقع رئيس الحزب علي قرار الهيئة العليا بتحفظ نصه (أوافق فيما لا يتعارض مع لائحة الحزب).

وحيث تنص المادة 31 من لائحة الحزب تشكل بطريق الانتخاب لجان الحزب فى المحافظات ويجوز لرئيس الحزب فى حاله تعذر اجراء هذه الانتخابات لأي سبب من الأسباب أصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان بصورة مؤقتة ولفترات محددة وحيث ان جميع لجان الحزب كانت قد تم تشكليها بالتعيين لمدة عام وانقضي ذلك العام فأصبحت جميعها محلوله وعليه :-

تكليف السكرتير العام والسكرتارية المساعدة بتنفيذ ما تنص عليه المادة 22 من اللائحة التنظيمية للجان المنتهية (تتولي السكرتارية العامة للحزب الاشراف علي تشكيل اللجان الإقليمية بجميع مستوياتها ويراعي القواعد الإجرائية المنظمة لانتخابات هذه اللجان وفقا لأحكام اللائحة).

وعليه كلف رئيس الحزب السكرتير العام والسكرتارية المساعدة بالأشراف علي تشكيل هذه اللجان خلال مدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 23/7/2023 ويقدم تقريرا يوضح فيه بعد التواصل مع جميع لجان المحافظات اللجان المتوافقة أما اللجان غير المتوافقة فيبين ملائمة وإمكانية إجراء الانتخابات ليقوم رئيس الحزب بإصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان لمدة عام وفقا لنص المادة 31 من اللائحة.