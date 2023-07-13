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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

الوفد يرحب بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة بالقاهرة

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

د.عبدالسند يمامة : نثمن الدور المصري في الوقوف مع الأشقاء السودانين 

رحب حزب الوفد بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة اليوم وبالبيان الختامي الصادر عن هذه القمة.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في بيان صادر عنه اليوم إن ترحيب مجلس السيادة والجيش السودان بالبيان الختامي للقمة والاستعداد لوقف إطلاق النار إذا اتخذت قوات الدعم السريع نفس الموقف لهو أكبر دليل علي قدرة مصر علي أن تلعب الدور الأكبر في لم شمل الفرقاء علي أرض السودان الشقيق.

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 البيان الختامي لقمة دول جوار السودان

وأضاف رئيس الوفد، أن  البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، أكد ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وثمن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار والحفاظ علي مؤسسات ومقدرات الشعب السوداني ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي

وأكد رئيس الوفد أن الدعوة المصرية التي تضمنها البيان الختامي للقمة تؤكد حرص مصر علي حل الخلافات داخل السودان بما يكفل مصالح جميع أبناء الشعب السوداني الشقيق.

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رأى «الدعم السريع» في البيان الختامي لمؤتمر قمة دول جوار السودان

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