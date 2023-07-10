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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

مواطنة الوفد تطلق مبادر " نحن معك "

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

اطلقت لجنة المواطنة بحزب الوفد مبادرة جديدة تحت عنوان (محامى معك ) وكانت قد بادرت لجنة المواطنة بمحافظة الاقصر برئاسة رفله ذكرى رفله المحامى بالنقض والدستورية العليا ورئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بالاقصر، وبدعم من اللجنة العامة لحزب الوفد  بالأقصر برئاسة عباس حزين عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وبالتنسيق مع اللجنة النوعية للمواطنة برئاسة  صفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس اللجنة النوعية للمواطنة بالحزب.  

حيث تقدم حلمى رفلة المحامى رئيس لجنة المواطنة بالاقصر والمحامين المعاونين له للتطوع في رفع المعاناة  الماديه عن كاهل اعضاء الحزب والمواطنين الغير قادرين بالمحافظة فى تبنى جميع القضايا الخاصة بهم مجانا دون اتعاب المحاماة فى القضايا الخاصة بهم.

وأشاد صفوت لطفى، مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس اللجنة النوعية للمواطنة بمثل تلك المبادرات الطيبه وتم تعميم تلك المبادرة على كافة لجان المواطنة بمحافظات مصر.

واطلقت لجنة المواطنة بحزب الوفد  " مبادرة "" محامى معك " للعمل على تلك المبادرة وتتنتظر اللجنة انضمام القامات القانونيه الكبيرة والكثيرة بالحزب للمشاركة والمسانده لتلك المبادرة  حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة تلك المبادرة لتغطية كل محافظات مصر ضمت اللجنة عماد ابراهيم  نائب رئيس لجنة المواطنة.ومساعد رئيس الحزب  و مدحت الدويرى مقرر عام لجنة المواطنه و ايمن شوقى عضو لجنة المواطنة و جيهان عوده عضو لجنة المواطنة.

 

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