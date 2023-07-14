الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان

عبدالسند يمامة يؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية وحماية مؤسساتها

أكد الدكتور عبدالسند ، رئيس حزب الوفد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، وحماية مؤسساتها، ومنع تفككها وتقسيمها، وحذر الدكتور عبدالسند يمامة من استمرار انتشار الفوضى والإرهاب والجريمة المنظمة فى الأراضى السودانية، وقال «يمامة» إن هذا يؤثر تأثيرًا واضحًا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة ككل.

رئيس الوفد يحذر من أى تدخل خارجى فى الأزمة

كما حذر رئيس الوفد من السماح لأى أطراف خارجية تحاول التدخل فى أحداث السودان الداخلية، وأكد أن الحل لابد أن يكون بأيدى السودانيين أنفسهم والتفافهم حول مصلحة وطنهم.

القمة تؤكد قدرة مصر على لم شمل الفرقاء

ورحب حزب الوفد بمخرجات قمة دول جوار السودان التى عقدت فى القاهرة، وبالبيان الختامى الصادر عن هذه القمة.

لابد من وقف الإرهاب والفوضى وعودة الاستقرار فى أسرع وقت

وقال الدكتور عبدالسند يمامة فى بيان صدر عن الحزب، إن ترحيب مجلس السيادة والجيش السودانى بالبيان الختامى للقمة، والاستعداد لوقف إطلاق النار إذا اتخذت قوات الدعم السريع نفس الموقف لهو أكبر دليل على قدرة مصر على أن تلعب الدور الأكبر فى لم شمل الفرقاء على أرض السودان الشقيق.

وقال الدكتور عبدالسند إن البيان الختامى لقمة دول جوار السودان أكد ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية فى البلاد.

وثمن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لجميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، والحفاظ على مؤسسات ومقدرات الشعب السودانى، ورفض أى تدخل خارجى فى الشأن السودانى الداخلى.

وأكد رئيس الوفد أن الدعوة المصرية التى تضمنها البيان الختامى للقمة تؤكد حرص مصر على حل الخلافات داخل السودان بما يكفل مصالح جميع أبناء الشعب السودانى الشقيق.