برلمانية الوفد ترفض مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

أعلن النائب محمد عبدالعليم داود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك خلال كلمة النائب الوفدى فى الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، وأضاف بأن أى عمل يدعم الارتقاء بالمواطن المصرى أدعمة ، ولكن كنت أتمنى أن يكون هناك منظومة متكاملة لمعالجة الفرق بدلًا من الدعوة لمؤتمر لمساعدة المواطنين علينا تنظيم مؤتمر لانتشال المواطنين من الفقر من خلال خطة سنوية يتم الإعلان فيها عن تحويل 5 ملايين مواطن من فقراء إلى متوسطى الدخل من خلال توفير فرص عمل مناسبة لهم إنهاء مشاكل حقيقية.

وطالب "داود" باتباع نهج الصين فى هذا الأمر حيث تعلن سنويًا عن انتشال ملايين المواطنين من تحت خط الفقر، علينا تقديم تشريع يعالج منظومة الفقر ليس بالاعتماد على المساعدات وتحويل المواطن لإنسان عامل.