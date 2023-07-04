محافظ بني سويف يتابع أعمال امتحانات الثانوية العامة والمكفوفين " STEM "

المحافظ يتابع امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للثانوية العامة2022/2023، إذ يبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان أكثر من 19 ألف طالب وطالبة نظامي خدمات منازل موزعين داخل 50 لجنة على مستوى المحافظة.

واطمئن المحافظ على سير الامتحانات من وكيل الوزارة محمد عبدالتواب والذي أشار إلى متابعته من خلال غرفة عمليات المديرية منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان، إذ يؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الشعبة العلمية رياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا بالتزامن مع أداء طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة مقاييس المفاهيم الجيولوجيا لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، في حين أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى فترة أولى واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية فترة ثانية.

ووجه وكيل الوزارة، رؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، مؤكدًا الملاحظين بضرورة تأكيد قيام الطلاب والطالبات بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس ومراجعتها قبل التوقيع عليها وكتابة البيانات على ورقتي إجابة البابل شيت والأسئلة المقالية، قبل بداية الامتحان بـ 10 دقائق، مع التنبيه على الطلاب بعدم استخدام التليفون المحمول أو أي أجهزة حديثة داخل اللجان.

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